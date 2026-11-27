К тому, что спор по бюджету будет тяжелым, были готовы все. С одной стороны, на ближайшие годы ЕС требуются деньги на оборону, промышленную конкурентоспособность, технологии, границы, миграционную политику, расширение и поддержку Украины. С другой — традиционные статьи расходов, вроде сельского хозяйства и поддержки менее развитых регионов ЕС, на которые рассчитывают многие страны Центральной, Восточной и Южной Европы, никуда не делись.