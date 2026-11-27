СКР расследует атаку беспилотников на Петербург
Следственный комитет России займется расследованием атаки беспилотников на Петербург, в результате которой пострадала женщина. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Всего СК намерен проверить сообщения об атаках на мирных жителей в нескольких регионах России.
По данным ведомства, в Горловке погибли два человека. В Брянской области при атаках беспилотников погиб один человек, еще один получил ранения. В Курской области дрон ударил по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области пострадали шесть человек.
В Петербурге обломки беспилотников повредили фасад и окна жилого дома на улице Лидии Зверевой. Пострадавшую женщину госпитализировали. Следователи проверят обстоятельства всех этих происшествий.