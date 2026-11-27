В Петербурге госпитализировали пострадавшую в результате падения обломков БПЛА
Обломки сбитых дронов упали в двух районах города
В Санкт-Петербурге в многоэтажном жилом доме на улице Лидии Зверевой в результате падения обломков БПЛА пострадали фасад здания и остекление. Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575. Пострадавшую женщину госпитализировали, сообщили в пресс-службе Смольного.
Обломки сбитых беспилотников упали в Приморском и Выборгском районах. На местах падения работают экстренные службы. Сотрудники ЖКХ оценивают повреждения и планируют восстановительные работы.
Пострадавшей женщине по поручению губернатора Александра Беглова оказывают необходимую помощь.
В сообщении пресс-службы сказано, что в сторону города на Неве 27 ноября летели 55 БПЛА. Силы ПВО сбили 45 из них над Ленинградской областью и Петербургом и 10 над Новгородской областью.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что во время атаки БПЛА был перекрыт Ладожский мост. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что переправа не пострадала.