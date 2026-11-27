В Петербурге обыскивают строительные компании по делу о хищении 3 млрд рублей
Обыски связаны с хищениями при реставрации театра в Новосибирске
В Петербурге силовики провели обыски в офисах строительных компаний, выполнявших работы по реставрации Новосибирского театра оперы и балета. Следственные действия связаны с уголовным делом о хищении более 3 млрд рублей, сообщает издание 78.ru.
По данным издания, обыски прошли в офисах ООО «РСК-Ренессанс» и ООО «Строй-Эксперт». Эти компании, подконтрольные предпринимателю Марату Каргинову, занимались ремонтно-реставрационными работами в Новосибирском театре. Следственные действия также проводились в Новосибирске. В одной из петербургских компаний — «Строй-Эксперт» — следователи изымали документы.
По информации 78.ru, Следственный комитет расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предполагаемые хищения могли произойти во время реставрации театра, когда Владимир Кехман руководил учреждением. С 2015 по 2017 год он занимал пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, а с 2017 по 2021 год был его художественным руководителем.
Ранее господину Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции МХАТа имени Горького. В ноябре «Ъ» сообщал о завершении расследования этого дела, в котором также фигурируют бывшие сотрудники театра и предприниматели. В рамках расследования изучались контракты на ремонтные работы в нескольких театрах, в том числе в Новосибирском театре оперы и балета. Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Театр начинается с посадки».