По информации 78.ru, Следственный комитет расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере. Предполагаемые хищения могли произойти во время реставрации театра, когда Владимир Кехман руководил учреждением. С 2015 по 2017 год он занимал пост генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, а с 2017 по 2021 год был его художественным руководителем.