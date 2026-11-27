ВККС рассмотрит жалобу шахтинского экс-судьи Ильи Полтавцева в феврале 2027 года
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС РФ) отложила рассмотрение жалобы бывшего судьи Шахтинского городского суда Ростовской области Ильи Полтавцева на февраль 2027 года. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в аппарате ВККС РФ.
Квалификационной коллегия судей Ростовской области 14 августа 2026 года привлекла Илью Полтавцева к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи Шахтинского городского суда. Также он был лишен пятого квалификационного класса. Илья Полтавцев обжаловал это решение в ВККС РФ, рассмотрение его жалобы должно было состояться 26 ноября, однако было отложено на несколько месяцев. О причинах в аппарате не сообщили.
В июле сообщалось, что проверку в отношении судьи Шахтинского городского суда Ильи Полтавцева инициировал председатель Ростовского областного суда. Решение о проведении проверки принято «в связи с поступлением сведений о совершении судьей действий, противоречащих требованиям Закона РФ „О статусе судей в Российской Федерации“ и Кодекса судейской этики», говорилось в сообщении пресс-службы облсуда. Что именно сделал Илья Полтавцев, не уточнялось.