Квалификационной коллегия судей Ростовской области 14 августа 2026 года привлекла Илью Полтавцева к дисциплинарной ответственности в виде досрочного прекращения полномочий судьи Шахтинского городского суда. Также он был лишен пятого квалификационного класса. Илья Полтавцев обжаловал это решение в ВККС РФ, рассмотрение его жалобы должно было состояться 26 ноября, однако было отложено на несколько месяцев. О причинах в аппарате не сообщили.