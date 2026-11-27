Движение на Буденновском проспекте в Ростове ограничат из-за ремонта водопровода
Администрация Ростов-на-Дону сообщила о введении ограничений движения в центре города. С 16 декабря 2026 года по 2 марта 2027 года водители не смогут проехать по западной стороне проспекта Буденновского на участке от Большой Садовой до Станиславского.
Причина — плановые работы на подземных коммуникациях: специалисты будут ремонтировать водовод.
В тот же период вводятся ночные ограничения — с 22:00 до 05:00 будут закрыты: крайняя правая полоса в восточном направлении на Большой Садовой — от строения № 23 до проспекта Буденновского, улица Социалистическая — от строения № 57/26 до проспекта Буденновского, улица Серафимовича — от проспекта Буденновского до строения № 46.
Кроме того, на Серафимовича (от Буденновского до строения № 57/26 по Социалистической) запретят остановку и стоянку транспорта. Для инвалидов сохранят одно машино-место на парковке № 9203 и два машино-места на парковке № 4314.