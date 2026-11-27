В тот же период вводятся ночные ограничения — с 22:00 до 05:00 будут закрыты: крайняя правая полоса в восточном направлении на Большой Садовой — от строения № 23 до проспекта Буденновского, улица Социалистическая — от строения № 57/26 до проспекта Буденновского, улица Серафимовича — от проспекта Буденновского до строения № 46.