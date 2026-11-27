Объем рекламы в «Максе» в третьем квартале вырос до 1,95 млн постов
Количество рекламных публикаций в мессенджере «Макс» в третьем квартале выросло в два раза по сравнению со вторым кварталом — с 937 тыс. до 1,95 млн рекламных постов, рассказали “Ъ” в сервисе аналитики каналов и аудитории в «Максе» MyDash и Аналитическом центре Российской индустрии рекламы. Общее число постов за квартал увеличилось на 34%, до 51 млн, в общем потоке стало больше рекламы, ее доля поднялась с 2,5% до 3,8% всех публикаций. Больше половины рекламных постов за период вышло в категориях «Новости и СМИ» (28,7% всей рекламы) и «Продажи» (25,4%).
В мессенджере «Макс» не комментируют первые итоги тестов рекламного инвентаря на площадке, отметив, что последовательно развивают рекламные инструменты и возможности для авторов и бизнеса, создавая условия для дальнейшего роста каналов и взаимодействия с аудиторией: «На данный момент в рамках пилота рекламу можно размещать во всех публичных каналах от 1 тыс. подписчиков». В третьем квартале 2026 года средняя ежемесячная аудитория платформы превысила 109 млн пользователей, а ежедневная — 90 млн, добавили в компании.