Количество рекламных публикаций в мессенджере «Макс» в третьем квартале выросло в два раза по сравнению со вторым кварталом — с 937 тыс. до 1,95 млн рекламных постов, рассказали “Ъ” в сервисе аналитики каналов и аудитории в «Максе» MyDash и Аналитическом центре Российской индустрии рекламы. Общее число постов за квартал увеличилось на 34%, до 51 млн, в общем потоке стало больше рекламы, ее доля поднялась с 2,5% до 3,8% всех публикаций. Больше половины рекламных постов за период вышло в категориях «Новости и СМИ» (28,7% всей рекламы) и «Продажи» (25,4%).