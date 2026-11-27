Россия запретила экспорт гречихи с конца ноября 2026 года до конца мая 2027 года
С 28 ноября 2026 года в России вводится шестимесячный запрет на экспорт гречихи. Соответствующее постановление правительство опубликовало 27 ноября. Ограничение будет распространяться на все поставки, кроме экспорта в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, гуманитарной помощи, транзита, продукции, которая вывозится в рамках межправительственных формирований, личного пользования гражданами или обеспечения нужд некоторых российских структур за рубежом.
Гречиха используется для производства гречки — одной из наиболее востребованных в России круп. На ее долю, согласно аналитической компании NTech, в январе—сентябре 2026 года пришлись 24% денежных и 30% весовых продаж в категории. В натуральном выражении реализация гречки за этот период выросла на 4% год к году, в деньгах — на 10%. Последний раз ограничения на экспорт гречихи в России принимались в 2021 году. Но запрет был короче и действовал с 5 июня по 31 августа.
Сейчас решение об ограничении экспорта гречихи направлено на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке, говорится в материалах правительства. Вероятно, в первую очередь речь о сдерживании потребительских цен. Согласно Росстату, на 23 ноября гречка в рознице в России стоила в среднем 94,5 руб. за 1 кг. За месяц значение выросло на 2,5%, за год — на 19,2%. Но, например, в конце ноября 2022 года средняя розничная стоимость гречки достигала 114,2 тыс. за 1 кг, а весной того же года — 144,6 руб. за 1 кг.