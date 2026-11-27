Гречиха используется для производства гречки — одной из наиболее востребованных в России круп. На ее долю, согласно аналитической компании NTech, в январе—сентябре 2026 года пришлись 24% денежных и 30% весовых продаж в категории. В натуральном выражении реализация гречки за этот период выросла на 4% год к году, в деньгах — на 10%. Последний раз ограничения на экспорт гречихи в России принимались в 2021 году. Но запрет был короче и действовал с 5 июня по 31 августа.