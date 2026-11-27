Сборы налога на добавленную стоимость выросли на 36% в Воронежской области
По данным управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области, в период с января по сентябрь 2026 года в регионе собрано налогов и других обязательных платежей на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В частности, налога на добавленную стоимость (НДС) собрано больше на 36,2%. Об этом рассказали в Воронежстате.
Акцизов за указанный период собрали на 19,7% больше, чем в прошлом году, налога на доходы физических лиц — на 17,4% больше, налога на прибыль — на 4,4%, налога на имущество — на 3,7%.
По информации регионального министерства финансов, доходы консолидированного бюджета области за январь–сентябрь 2026-го составили 198 млрд руб., а расходы — 193,1 млрд руб. По сравнению с соответствующим периодом 2025-го доходная часть бюджета выросла на 4,3%.
«Из общей суммы бюджетных поступлений налог на доходы физических лиц составил 35,3%, налог на прибыль организаций — 17,8%, безвозмездные поступления — 11,7%, акцизы — 9,3%, налоги на имущество — 7,5%»,— говорится в ежеквартальной публикации Воронежстата.
Расходная часть бюджета за названный период выросла по сравнению с прошлогодним показателем на 16,1 млрд руб., или на 9,1%. При этом 70,9% расходов пришлось на образование, культуру и искусство, здравоохранение и социальную политику, физическую культуру и спорт, 15% — на развитие экономики, 8,4% — на общегосударственные вопросы, 3,9% — на жилищно-коммунальное хозяйство, 0,2% — на охрану окружающей среды.
«В структуре расходов уменьшилась с 2,1% в январе–сентябре 2025 года до 1,6% в январе–сентябре 2026 года их доля на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, обслуживание государственного и муниципального долга»,— отметили в Воронежстате.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в период с января по август 2026 года убыток получили 27,4% предприятий и организаций Воронежской области. По сравнению с 2025 годом их доля выросла — тогда насчитывалось 24,3% убыточных предприятий. Общая сумма убытка увеличилась на 8% и составила 20,9 млрд руб.