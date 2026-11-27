По данным управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области, в период с января по сентябрь 2026 года в регионе собрано налогов и других обязательных платежей на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В частности, налога на добавленную стоимость (НДС) собрано больше на 36,2%. Об этом рассказали в Воронежстате.