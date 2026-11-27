На дорогах Челябинска зафиксированы пробки в 10 баллов
Неблагоприятная обстановка на дорогах сложилась на фоне обильных осадков
В Челябинске вечером 27 ноября зафиксированны 10-балльные пробки, сообщает сервис «Яндекс Карты». На карте ползьователи также отметили как минимум пять дорожно-транспортных происшествий.
Неблагоприятная обстановка на дорогах сложилась на фоне штормового предупреждения, введенного в Челябинской области из-за смещения южного циклона. Как сообщали «Ъ-Южный Урал», за прошедшие сутки в городе выпало более 60% месячной нормы осадков преимущественно в виде мокрого снега, налипание диаметром до 10 мм осложнило движение и работу городской техники.