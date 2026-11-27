Лидерами по динамике числа вакансий стали слесари-ремонтники. Предложений для кандидатов без опыта стало в 2,6 раза больше, а платить им были готовы 62,5 тыс. руб. На втором месте — столяры: число вакансий увеличилось в 2,3 раза, жалованье достигло 72,5 тыс. руб. Замыкают тройку монтажники: количество предложений выросло на 117%, в среднем работодатели предлагали им 223,5 тыс. руб. В топ-5 также вошли электромонтажники (+107%; 64,5 тыс. руб.) и каменщики (+88%; 115 тыс. руб.).