В Татарстане экс-директора фирмы будут судить за неуплату 60 млн рублей налогов
В Татарстане в суд направили уголовное дело бывшего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты НДС на сумму более 60 млн руб. и изготовлении поддельных платежных распоряжений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, в 2020–2022 годах фигурант включал в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о взаимоотношениях с 34 контрагентами. Для имитации расчетов он изготовил поддельные платежные распоряжения, по которым со счетов фирмы перечислили более 201 млн руб.
Обвиняемому вменяют ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). В ходе расследования возмещено более 26 млн руб. ущерба. Суд по ходатайству следствия арестовал имущество обвиняемого стоимостью свыше 90 млн руб.