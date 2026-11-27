По версии следствия, в 2020–2022 годах фигурант включал в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о взаимоотношениях с 34 контрагентами. Для имитации расчетов он изготовил поддельные платежные распоряжения, по которым со счетов фирмы перечислили более 201 млн руб.