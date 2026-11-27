На Кубани рассчитывают снизить долю бедного населения до 5,7% к 2030 году
Власти Краснодарского края намерены снизить долю населения с доходами ниже границы бедности к 2030 году до 5,7%, а долю участников социальных контрактов, чьи доходы после завершения программы превышают прожиточный минимум, довести до 47,7%. Такие изменения внесены в региональную программу по снижению бедности на 2020–2030 годы постановлением губернатора края от 26 ноября. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
По данным Росстата, в 2025 году за чертой бедности находились 360,4 тыс. жителей Краснодарского края, или 6,2% населения. Годом ранее этот показатель составлял около 411 тыс. человек, или 7%. Таким образом, за год численность населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 50,6 тыс. человек, а его доля — на 0,8 процентного пункта. Новый целевой показатель на 2030 год предполагает дальнейшее снижение уровня бедности еще на 0,5 процентного пункта относительно значения 2025 года.
Постановлением пересмотрены целевые значения на весь период с 2026 по 2030 год. На 2026 год показатель снижен с 6,8% до 6,1%, на 2027-й — с 6,7% до 6%, на 2028-й — с 6,6% до 5,9%, на 2029-й — с 6,5% до 5,8%. Предыдущая редакция программы предполагала, что в 2030 году доля населения с доходами ниже границы бедности составит 6,4%.
Отдельно скорректированы ориентиры результативности социальных контрактов. На 2029 и 2030 годы целевой показатель увеличен с 36% до 47,7%. Он отражает долю получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, чей среднедушевой доход после завершения договора превышает величину прожиточного минимума. Таким образом, к концу действия программы власти рассчитывают добиться такого результата почти у половины участников соцконтрактов.
В предыдущей редакции программы показатель на 2029 и 2030 годы составлял 36%. Нынешняя корректировка увеличивает его на 11,7 процентного пункта. При этом постановление не содержит данных о фактической доле участников социальных контрактов, достигших такого уровня дохода, и количестве заключенных договоров.