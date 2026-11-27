По данным Росстата, в 2025 году за чертой бедности находились 360,4 тыс. жителей Краснодарского края, или 6,2% населения. Годом ранее этот показатель составлял около 411 тыс. человек, или 7%. Таким образом, за год численность населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 50,6 тыс. человек, а его доля — на 0,8 процентного пункта. Новый целевой показатель на 2030 год предполагает дальнейшее снижение уровня бедности еще на 0,5 процентного пункта относительно значения 2025 года.