Смольный готов потратить 181,4 млн рублей на 56 черных седанов с тонировкой
Для петербургских чиновников хотят купить 56 седанов за 181,4 млн рублей. Соответствующий запрос от автотранспортного учреждения «Смольнинское», подведомственной организации администрации губернатора Санкт-Петербурга, размещен на сайте госзакупок, сообщил «ЗАКС.Ру».
Согласно опубликованным условиям, седаны должны быть черного цвета, иметь салон из искусственной кожи, подогрев всех сидений, ароматизатор воздуха, голосовое управление, аудиосистему с 12 динамиками, тонированные задние стекла и панорамную крышу. Предпочтительный бренд — TENET.
Стоимость обосновали лимитом для служебного автомобиля петербургского госслужащего категории «руководители». Речь идет о сумме в 3 967 500 рублей.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что на приобретение полисов ОСАГО автотранспортное учреждение «Смольнинское» собирается потратить 20,9 млн рублей.