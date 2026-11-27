Согласно опубликованным условиям, седаны должны быть черного цвета, иметь салон из искусственной кожи, подогрев всех сидений, ароматизатор воздуха, голосовое управление, аудиосистему с 12 динамиками, тонированные задние стекла и панорамную крышу. Предпочтительный бренд — TENET.