Расходы Смольного на ОСАГО увеличатся в 2,5 раза
На приобретение полисов ОСАГО автотранспортное учреждение «Смольнинское», подведомственная организация администрации губернатора Санкт-Петербурга, собирается потратить 20,9 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале ЕГАИС «Закупки», сообщил «Деловой Петербург».
ОСАГО для автопарка петербургских чиновников закупают на два года. При прошлом приобретении страховых полисов, как отмечает издание, учреждение потратило в 2,5 раза меньше.
В наличии у «Смольнинского» 815 застрахованных автомобилей. Два года назад начальная стоимость при объявленном тендере на такое количество автотранспорта составляла 8,4 млн рублей. Тогда зафиксировали две заявки. Тендер достался СПАО «Ингосстрах», которое в своем предложении снизило цену до 3,95 млн рублей.
Результаты нынешней закупки полисов страхования подведут после 16 ноября 2026 года. В настоящее время ни одной заявки не зафиксировали.
Самые «старые» автомобили «Смольнинского» сошли с конвейера в 2006 году — Mercedes-Benz S 350 и Volvo S80. Самые «молодые» — в 2024 году.