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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Северо-Запад

Расходы Смольного на ОСАГО увеличатся в 2,5 раза

На приобретение полисов ОСАГО автотранспортное учреждение «Смольнинское», подведомственная организация администрации губернатора Санкт-Петербурга, собирается потратить 20,9 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале ЕГАИС «Закупки», сообщил «Деловой Петербург».
В наличии у «Смольнинского» 815 застрахованных автомобилей

В наличии у «Смольнинского» 815 застрахованных автомобилей

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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ОСАГО для автопарка петербургских чиновников закупают на два года. При прошлом приобретении страховых полисов, как отмечает издание, учреждение потратило в 2,5 раза меньше.
В наличии у «Смольнинского» 815 застрахованных автомобилей. Два года назад начальная стоимость при объявленном тендере на такое количество автотранспорта составляла 8,4 млн рублей. Тогда зафиксировали две заявки. Тендер достался СПАО «Ингосстрах», которое в своем предложении снизило цену до 3,95 млн рублей.
Результаты нынешней закупки полисов страхования подведут после 16 ноября 2026 года. В настоящее время ни одной заявки не зафиксировали.
Самые «старые» автомобили «Смольнинского» сошли с конвейера в 2006 году — Mercedes-Benz S 350 и Volvo S80. Самые «молодые» — в 2024 году.
Денис Петров