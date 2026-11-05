Расходы Смольного на ОСАГО увеличатся в 2,5 раза

В наличии у «Смольнинского» 815 застрахованных автомобилей. Два года назад начальная стоимость при объявленном тендере на такое количество автотранспорта составляла 8,4 млн рублей. Тогда зафиксировали две заявки. Тендер достался СПАО «Ингосстрах», которое в своем предложении снизило цену до 3,95 млн рублей.