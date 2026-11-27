Кроме того, в период с 13:45 до 18:15 схемы движения автобусов маршрутов № 1, 35, 42, 58, 78 и 83 продлевают до ТРК «МЕГАМАГ» с посадкой и высадкой пассажиров на остановке «Аллея «Ростов-Арена». С их помощью болельщики также смогут добраться до стадиона.