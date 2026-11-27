На время матча «Ростова» с «Краснодаром» пустят автобусы до «Ростов-Арены»
Городской департамент транспорта Ростов-на-Дону опубликовал схему работы пассажирского транспорта на день футбольного матча ФК «Ростов» — ФК «Краснодар» на стадионе «Ростов-Арена». Игра состоится 29 ноября 2026 года, начало — в 15:15.
В шаговой доступности от арены расположен остановочный пункт «Аллея Ростов-Арена», через который следуют автобусные маршруты № 8, 49, 65а и 75.
Кроме того, в период с 13:45 до 18:15 схемы движения автобусов маршрутов № 1, 35, 42, 58, 78 и 83 продлевают до ТРК «МЕГАМАГ» с посадкой и высадкой пассажиров на остановке «Аллея «Ростов-Арена». С их помощью болельщики также смогут добраться до стадиона.