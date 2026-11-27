По словам господина Николаева, регион внедряет в закупочные процедуры искусственный интеллект и цифровые сервисы. В этом году в республике впервые заключили офсетный контракт. В дальнейших планах — расширение использования смарт-контрактов и внедрение цифрового рубля в закупочные процессы.