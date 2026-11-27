В Чувашии на закупках сэкономили 6 млрд рублей с начала года
В Чувашии с начала года экономия на государственных закупках составила почти 6 млрд руб. За этот период заключены контракты на сумму почти 73 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.
Кроме того, Чувашия заняла четвертое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. В 2024 году республика была седьмой, в 2025-м — пятой.
По словам господина Николаева, регион внедряет в закупочные процедуры искусственный интеллект и цифровые сервисы. В этом году в республике впервые заключили офсетный контракт. В дальнейших планах — расширение использования смарт-контрактов и внедрение цифрового рубля в закупочные процессы.