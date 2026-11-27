Сотрудника МУП Трехгорного обвиняют в халатности
Прокуратура ЗАТО Трехгорный утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в халатности, из-за которой горожанин получил травмы средней тяжести (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, начальник цеха тепловых сетей МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» не организовал освещение и ограждение места земельных работ на улице Мира. В итоге ночью 11 июля этого года 19-летний горожанин упал в траншею, получив травму в виде закрытого перелома кости стопы.
Фигурант полностью признал вину и добровольно возместил моральный вред в размере 550 тыс. руб. Уголовное дело направлено в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу.