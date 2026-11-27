По версии следствия, начальник цеха тепловых сетей МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» не организовал освещение и ограждение места земельных работ на улице Мира. В итоге ночью 11 июля этого года 19-летний горожанин упал в траншею, получив травму в виде закрытого перелома кости стопы.