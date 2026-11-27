32,4 млрд рублей выделят на поддержку семей с детьми в Калининградской области
32,4 млрд рублей заложено в бюджете Калининградской области на поддержку семей с детьми в 2027 году, что на 7% больше, чем в текущем году.
По данным РБК, более 3,6 млрд рублей власти намерены направить в 2027 году на выплаты. С учетом федеральных средств общий объем расходов на пособия для 58 тысяч детей в регионе превысит 12 млрд рублей. В наступающем году также планируют увеличить размер регионального сертификата для обеспечения жильем детей-сирот с 2,5 до 3,3 млн рублей.
В школах обещают увеличить норматив питания на 10%, что даст возможность предоставить бесплатное горячее питание примерно 70 тысячам учеников.
На поддержку многодетных семей в бюджете выделены деньги, в частности, на подготовку к школе и обязательные выплаты. Кроме того, увеличены средства на путевки в загородные лагеря формата «мать и дитя» и на санаторно-курортное лечение.
Также в будущем году предложено распространить выплату 345 тысяч рублей на первого ребенка на всех женщин, родивших первенца в возрасте до 25 лет включительно, отметил Андрей Кропоткин.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о том, что власти Петербурга направят 30,6 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в 2027-2029 годах.