Петербург направит 30,6 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в 2027–2029 годах
На нацпроект «Семья» в бюджете города заложили 98 млрд рублей
В бюджете Санкт-Петербурга на 2027–2029 годы предусмотрели 30,6 млрд рублей на региональные ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Всего на реализацию национального проекта «Семья» из городской казны в ближайшие три года планируют направить 98 млрд рублей.
Еще 49,6 млрд рублей выделят на выплату единого пособия. Его получают беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, а также родители, усыновители и опекуны детей в возрасте до 17 лет.
На меры по поддержке рождаемости предусмотрено 2,7 млрд рублей. Еще 39,6 млрд рублей направят на обеспечение бесплатным питанием. Сейчас этой мерой поддержки пользуются около 56% школьников и студентов колледжей Санкт-Петербурга.