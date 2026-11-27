Еще одну жалобу подал Илья Полтавцев, бывший судья Шахтинского городского суда. Он оспаривал решение квалификационной коллегии Ростовской области от 14 августа 2026 года о досрочном прекращении его полномочий и лишении пятого квалификационного класса. В предварительной повестке ВККС жалоба значилась среди вопросов заседания, однако итоговый пресс-релиз не сообщает о принятом по ней решении.