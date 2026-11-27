ВККС рекомендовала Джамала Тагирова в Южный окружной военный суд
Также ВККС приняла еще несколько кадровых решений, связанных с Ростовской областью
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Джамала Тагирова на должность судьи Южного окружного военного суда, расположенного в Ростове-на-Дону. Решение вошло в итоги заседания ВККС, которое прошло в Москве 23–26 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба ВККС. Рекомендация коллегии предшествует назначению на должность.
Джамал Тагиров ранее работал заместителем председателя Севастопольского гарнизонного военного суда. Его полное имя подтверждают судебные документы, где он указан как заместитель председателя суда; в итоговом пресс-релизе ВККС кандидат записан инициалами — «Д. З. Тагиров». Южный окружной военный суд рассматривает апелляции на решения гарнизонных военных судов. Его адрес — улица Мечникова, 75Б, Ростов-на-Дону.
ВККС также рассмотрела два дела судей из других городов области. Денис Харьковский, судья Батайского городского суда, обжаловал отказ областной квалификационной коллегии разрешить ему принять знак губернатора «Во благо семьи и общества». Денис Харьковский отозвал жалобу, поэтому ВККС прекратила по ней производство. Сам отказ областной коллегии остался без пересмотра на этом заседании.
Еще одну жалобу подал Илья Полтавцев, бывший судья Шахтинского городского суда. Он оспаривал решение квалификационной коллегии Ростовской области от 14 августа 2026 года о досрочном прекращении его полномочий и лишении пятого квалификационного класса. В предварительной повестке ВККС жалоба значилась среди вопросов заседания, однако итоговый пресс-релиз не сообщает о принятом по ней решении.