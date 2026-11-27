На Дону в 2027 году число проектов КРТ должно вырасти почти вдвое
Ростовская область рассчитывает к 2027 году почти удвоить количество реализуемых проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Глеб Мельников на конференции в ТАСС.
Сейчас на Дону ведется 14 таких проектов, еще девять находятся на стадии серьезной проработки. Официальных обращений от инвесторов пока не поступало, однако о формировании необходимых пакетов документов в ведомстве уже осведомлены.
По словам господина Мельникова, в 2025 году в области проделана масштабная работа по подготовке нормативно-правовых актов, установивших четкие и прозрачные правила принятия решений по КРТ. Со временем комплексное развитие территорий должно стать основным и единственным инструментом создания жилой застройки в регионе.
Для решения этой задачи созданы несколько коллегиальных органов. Центральный — градостроительный совет, который возглавляет губернатор Ростовской области; помимо него работают специальная комиссия и рабочие группы. Инвестор дорабатывает проект с учетом заключений комиссии, после чего заключается договор о комплексном развитии территории.