Астраханской академии предложили сменить научную базу подготовки логистов
Наука и бизнес разошлись в том, как учить курсантов принимать решения
Каспийской академии морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. М. Апраксина (КАМРТ) рекомендовали сместить акцент в подготовке кадров для международного коридора «Север — Юг» с математических моделей на ИИ-агентов. С таким предложением 27 ноября на IV Астраханском международном форуме «МТК Север — Юг» выступил участник сессии гендиректор ООО «Мозас» Эдуард Жижимов.
Ректор академии Ольга Карташова рассказала, что в настоящее время главным вызовом является неопределенность внешней среды. Решения о том, куда направить груз, какой маршрут выбрать и как оценить риски, принимаются в условиях санкций, нестабильности маршрутов, запретов на транзит и инфраструктурных рисков. При этом информация у лица, принимающего решения — логиста, диспетчера, руководителя — часто неполная и противоречивая. Студентов традиционно учат действовать по правилам, когда исходные данные уже известны. Но в реальной работе коридора полные и надежные данные — редкость. «Отсюда разрыв между тем, чему мы учим, и тем, что требуется на практике»,— заявила госпожа Карташова.
Закрыть этот разрыв предлагается с помощью экспертных систем поддержки принятия решений — нечетких продукционных моделей, работающих с оценками вроде «высокий риск» или «умеренная загрузка»: система не только выдает итоговую оценку, но и показывает, какие факторы ее снизили, и подсказывает управляющее воздействие. Для этого в академии создается научно-учебная лаборатория экспертных систем в логистике МТК, где курсанты будут учиться принимать обоснованные решения в условиях неопределенности на реальных кейсах коридора и с прототипами таких систем.
Господин Жижимов возразил, что 20 лет назад такой подход был оправдан, но сегодня эти задачи решают ИИ-агенты, «не вдаваясь в математику». «Научите бизнес и логистов работать с ИИ-агентами, а студентов — писать элементарные модели искусственного интеллекта, и ваши студенты будут востребованы в этом бизнесе»,— заявил он.
Ректор ответила, что лаборатория как раз должна учить не просто получать ответ от ИИ, а опираться на знания экспертов и разбирать, почему выбрано то или иное решение. «Когда курсант сможет применять все эти модели, это хорошо повлияет на бизнес»,— заявила госпожа Карташова.
Каспийский институт морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф. М. Апраксина — филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»; в 2026 году он получил статус академии. Всего в КАМРТ обучаются около 4 тыс. курсантов, в том числе 800 иностранцев. Вуз готовит специалистов со средним и высшим профессиональным образованием для водного транспорта.