Ректор академии Ольга Карташова рассказала, что в настоящее время главным вызовом является неопределенность внешней среды. Решения о том, куда направить груз, какой маршрут выбрать и как оценить риски, принимаются в условиях санкций, нестабильности маршрутов, запретов на транзит и инфраструктурных рисков. При этом информация у лица, принимающего решения — логиста, диспетчера, руководителя — часто неполная и противоречивая. Студентов традиционно учат действовать по правилам, когда исходные данные уже известны. Но в реальной работе коридора полные и надежные данные — редкость. «Отсюда разрыв между тем, чему мы учим, и тем, что требуется на практике»,— заявила госпожа Карташова.