С вокзала «Ростов-Главный» чаще всего отправляли посылки на СКЖД
За десять месяцев 2026 года с вокзалов Северо-Кавказской железной дороги отправили 49,1 тыс. посылок. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Наибольшим спросом услуга пользовалась на вокзале «Ростов-Главный». Всего отправить и получить посылки можно на 47 вокзальных комплексах СКЖД.
На вокзалах посылки принимаются только в открытом виде для предотвращения отправки запрещенных грузов. К ним относятся лекарственные препараты, жидкости в любой таре, деньги, драгоценности, животные и биоматериалы.