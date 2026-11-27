По версии следствия, с февраля по июль 2025 года обвиняемая вносила в платежные документы ложные сведения о размере собственной зарплаты, завышая суммы. Документы она заверяла своей электронной подписью, а также электронной подписью директора школы, который, по данным следствия, не знал о ее действиях. Ущерб бюджету, по оценке правоохранителей, превысил 353 тыс. руб.