В Зверево бывшего бухгалтера обвинили в мошенничестве и служебном подлоге
В Зверево следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного бухгалтера общеобразовательного учреждения. Ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, с февраля по июль 2025 года обвиняемая вносила в платежные документы ложные сведения о размере собственной зарплаты, завышая суммы. Документы она заверяла своей электронной подписью, а также электронной подписью директора школы, который, по данным следствия, не знал о ее действиях. Ущерб бюджету, по оценке правоохранителей, превысил 353 тыс. руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). На имущество обвиняемой наложен арест. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.