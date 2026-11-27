3 апреля 2026 года студентка местного колледжа, вооружившись кухонным ножом, зашла в здание одной из школ Губахи и нанесла два удара ножом работнице учебного заведения. После этого она демонстративно повредила предметы интерьера школы. Фигурантка была задержана и на период следствия была заключения под стражу.