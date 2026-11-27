Жительницу Прикамья отправили в колонию за нападение на работника школы
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18-летняя жительница Губахи признана виновной в хулиганстве с применением насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия, и приговорена к реальному сроку лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
3 апреля 2026 года студентка местного колледжа, вооружившись кухонным ножом, зашла в здание одной из школ Губахи и нанесла два удара ножом работнице учебного заведения. После этого она демонстративно повредила предметы интерьера школы. Фигурантка была задержана и на период следствия была заключения под стражу.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима.