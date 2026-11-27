Заявление о признании магнитогорского подрядчика несостоятельным подала межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан в июле. Инспекция просила взыскать с организации 45,8 млн руб. долга по налогу и пени. К заседанию по рассмотрению обоснованности требований стало известно, что «Спецтехника» погасила задолженность, и суд решил не начинать производство по делу. Однако в рамках этого дела «Металлинвест-Оренбург» подала подобное заявление, указывая требования в размере 15,6 млн руб. Рассматривать его обоснованность будут 28 декабря 2026 года.