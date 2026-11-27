Будущие машинисты ВСМ освоили теорию на первом этапе подготовки
Через начальный этап обучения для управления поездами на ВСМ прошла первая партия специалистов. Будущие машинисты получили теоретическую базу по устройству и принципам работы отечественного высокоскоростного электропоезда, сообщили в пресс-службе РЖД.
Над разработкой учебного модуля трудились эксперты Инжинирингового центра железнодорожного транспорта. Они включили в программу обучения информацию в том числе о механическом и электрическом оборудовании, системах управления, контроля и диагностики, климатических установках, пожарной сигнализации и видеонаблюдении, санитарно-гигиенических системах и организации питания пассажиров.
В обучении также приняли участие бортинженеры и преподаватели учебного центра Дирекции скоростного сообщения РЖД. Прошедшим теоретический модуль выдали именные сертификаты.
Практический этап обучения стартует в первом квартале 2027 года. Будущих машинистов ВСМ ждет стажировка на заводе «Уральские локомотивы». Там производят первые высокоскоростные составы.
На ВСМ будут работать 45 локомотивных бригад. Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что старт работы западного терминала высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом запланирован на 2029 год.