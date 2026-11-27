Над разработкой учебного модуля трудились эксперты Инжинирингового центра железнодорожного транспорта. Они включили в программу обучения информацию в том числе о механическом и электрическом оборудовании, системах управления, контроля и диагностики, климатических установках, пожарной сигнализации и видеонаблюдении, санитарно-гигиенических системах и организации питания пассажиров.