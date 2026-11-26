Старт работы западного терминала ВСМ запланирован на 2029 год
По плану западный терминал высокоскоростной магистрали (ВСМ) на Московском вокзале должен заработать в 2029 году. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на данные инфоцентра ВСМ.
После общественных слушаний по станции метро «Лиговский проспект-2» появилась информация, что новый терминальный комплекс построят не раньше 2036 года. До этого срока составы по ВСМ будут приходить на исторический Московский вокзал.
В инфоцентре рассказали, что сейчас идут работы по строительству конкорса и восточного наземного перехода. Ввод в строй планируют в 2028 году. Это первый этап. В ходе второго этапа возведут западный терминал. Он должен заработать в 2029 году. Доступ к нему обеспечат от Военной улицы (восточное направление) и от Лиговского проспекта (западное).
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что к строительству ВСМ привлекли более 32 тысяч человек со всей страны.