В инфоцентре рассказали, что сейчас идут работы по строительству конкорса и восточного наземного перехода. Ввод в строй планируют в 2028 году. Это первый этап. В ходе второго этапа возведут западный терминал. Он должен заработать в 2029 году. Доступ к нему обеспечат от Военной улицы (восточное направление) и от Лиговского проспекта (западное).