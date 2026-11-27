Прокуратура выяснит причины аварийного отключения воды у 1 тыс. курганцев
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку после аварии на водопроводе, оставившей без ресурса почти 1 тыс. жителей регионального центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Об отключении водоснабжения после ЧП на улице Карбышева передало АО «Водный союз». По данным организации, временно ресурса нет в двух жилых домах на улицах Карбышева и Циолковского, а также во всем частном секторе улицы Пирогова и некоторых соцучреждениях.
Городской прокуратуре необходимо оценить действия или бездействие ответственных должностных лиц.