Об отключении водоснабжения после ЧП на улице Карбышева передало АО «Водный союз». По данным организации, временно ресурса нет в двух жилых домах на улицах Карбышева и Циолковского, а также во всем частном секторе улицы Пирогова и некоторых соцучреждениях.