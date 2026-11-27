Аналитики предсказали снижение доходности нефтепереработки в 2027–2029 годах
Снижение демпферных выплат и повышение акцизов на топливо снизят прогнозную EBITDA реализации бензина и дизеля для нефтекомпаний на 8–22% в 2027–2029 годах, подсчитали в «Эйлере». Ухудшение рентабельности переработки будет частично компенсировано снижением НДПИ на нефть. Но в целом эффект на финансовые результаты компаний останется отрицательным, считают эксперты.
Принятые Госдумой 24 ноября поправки в Налоговый кодекс, сокращающие демпферные выплаты и повышающие акцизы на топливо, снизят расчетную EBITDA продажи бензина и дизтоплива в 2027 году на 10% и 8% соответственно. Это следует из обзора «Эйлера». Для бензина EBITDA в таком случае составит 17,5 тыс. руб., дизтоплива — 17,9 тыс. руб. на тонну. На 2026 год «Эйлер» оценивает показатели в 25,8 тыс. руб. и 40,2 тыс. руб. на тонну соответственно.
На 2028 год прогнозная EBITDA реализации бензина и дизтоплива снижена на 12% и 10%, до 16,6 тыс. руб. и 17,9 тыс. руб., на 2029 год — на 22% и 19%, до 16,8 тыс. руб. и 18,4 тыс. руб. на тонну соответственно.
Как поясняет старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлера» Андрей Полищук, основные изменения коснулись условных внутренних оптовых цен бензина и дизеля (ЦАБвр и ЦДТвр), которые используются при расчете демпферных ставок и вычитаются из котировок экспортной альтернативы. Чем они выше, тем ниже демпферные выплаты нефтекомпаниям. На 2027–2028 годы ЦАБвр и ЦДТвр повышены на 3,3–4,4%, на 2029 год — на 8,5%. В результате прогнозные выплаты на тонну бензина в 2027–2029 годах составят $80, $61 и $58 против $97, $83 и $99 ранее, на тонну дизтоплива — $91, $54 и $52 против $105, $73 и $89, рассчитали в «Эйлере». Кроме того, поправки предусматривают дополнительную индексацию ставок топливных акцизов на 2,4% в 2027–2028 годах и на 6,5% в 2029 году.
Выплаты по демпферу нефтекомпаниям росли с июля в условиях высоких мировых цен. По данным Минфина, в октябре за сентябрь компании получили 415 млрд руб., на 36% больше, чем годом ранее. Всего с начала 2026 года нефтекомпании получили из бюджета 1,67 трлн руб.