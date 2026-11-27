Из этой суммы объем нецелевой федеральной помощи превысит 17 млрд руб., еще 13,4 млрд руб. предусмотрены в качестве целевой поддержки области. В частности, для ЗАТО Северск предусмотрен прирост федеральной дотации на 9,1%, что в денежном выражении составит около 854,8 млн руб.