Томской области на 20% увеличили прирост дотации на выравнивание бюджета
Томской области из федерального бюджета направят порядка 30,4 млрд руб. целевой и нецелевой помощи в 2027 году. Прирост дотации на выравнивание бюджета области составит 20% в сравнении с текущим годом. Это максимальный показатель среди других регионов РФ, сообщает пресс-служба облдумы.
Из этой суммы объем нецелевой федеральной помощи превысит 17 млрд руб., еще 13,4 млрд руб. предусмотрены в качестве целевой поддержки области. В частности, для ЗАТО Северск предусмотрен прирост федеральной дотации на 9,1%, что в денежном выражении составит около 854,8 млн руб.
«Окончательные параметры главного финансового документа региона будут доработаны в ходе согласительной комиссии с учетом утвержденного объема помощи из федерального бюджета», — говорится в сообщении.
В начале ноября в первом чтении был принят проект бюджета Томской области на 2027 год. Объем доходов региона ожидается на уровне 112,19 млрд руб., расходов — 99,78 млрд руб.