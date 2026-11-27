В Самаре устранили основные последствия массированной атаки БПЛА
В Куйбышевском районе Самары полностью восстановили подачу тепла, газа и электричества после массированной атаки БПЛА, которая произошла в ночь с 24 на 25 ноября. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе городской администрации.
По поручению главы города Ивана Носкова ускорены все остальные работы, включая замену более 100 поврежденных окон в пяти многоквартирных домах. В настоящее время специалисты производят замеры оконных рам.
Наиболее серьезные повреждения получил детский сад № 466, где повреждены окна и дверные проемы. В ближайшие дни подрядчик приступит к их замене и ремонту. Все остальные образовательные учреждения работают в обычном режиме.