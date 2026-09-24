Си Цзиньпин призвал Трампа придерживаться позиции против независимости Тайваня

Позиция Китая по защите своего национального единства и территориальной принадлежности Тайваня «предельно ясна», заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Си Цзиньпин рассчитывает, что Вашингтон не будет поддерживать независимость острова.

Си Цзиньпин выразил надежду, что американская сторона будет придерживаться «правильной позиции» и «благоразумно подходить к тайваньскому вопросу». Он добавил, что это поможет укреплению двустороннего стратегического сотрудничества Китая и США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако Китай не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. США не поддерживают независимость острова, но сотрудничают с ним в сфере технологий, а также являются главным поставщиком оружия. Пекин считает поставки незаконными и регулярно напоминает США о своей позиции по этому вопросу.

Подробнее о визите Си Цзиньпина в США — в материале «Ъ» «Дорогу к переговорам устлали продлением торгового перемирия».