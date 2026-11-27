В Кировской области планируют определить регионального топливного оператора
Власти обсуждают предоставление этого статуса «Чепецкнефтепродукту»
Правительство Кировской области ведет переговоры с Минэнерго России о присвоении «Чепецкнефтепродукту» статуса регионального топливного оператора. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Такой статус позволит компании закупать бензин и дизель напрямую у нефтяных компаний, минуя товарно-сырьевую биржу. В правительстве рассчитывают, что это сократит сроки поставок на АЗС области.
Необходимость дополнительных мер власти связывают с сокращением отгрузок у ряда поставщиков после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Губернатор Александр Соколов также обсуждает поставки бензина и дизеля с представителями крупных нефтяных компаний.
В июле 2026 года на фоне ажиотажа на АЗС в регионе ввели отпуск бензина по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Ограничения сняли в начале августа.