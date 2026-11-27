Следствием установлено, что 25 ноября фигурант, «действуя по заданию куратора», сообщил в полицию о бытовом конфликте, которого на самом деле не произошло. Силовики приехали на место. Тогда подозреваемый облил машину правоохранителей «легковоспламеняющейся жидкостью» и поджег.