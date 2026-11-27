Подозреваемого в покушении на теракт арестовали в Саратове
Фигуранту вменяют поджог полицейской машины
Саратовский суд заключил под стражу подозреваемого в покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Следствием установлено, что 25 ноября фигурант, «действуя по заданию куратора», сообщил в полицию о бытовом конфликте, которого на самом деле не произошло. Силовики приехали на место. Тогда подозреваемый облил машину правоохранителей «легковоспламеняющейся жидкостью» и поджег.
Фигурант признал вину. Следователь ходатайствовал о его заключении под стражу. Суд удовлетворил эти требования.