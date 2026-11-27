В департаменте отметили, что по поручению губернатора Дениса Паслера прошло совещание по вопросу поставок топлива. В нем приняли участие представители организаций топливно-энергетического комплекса и профильных ведомств. По итогам совещания стало известно, что запасов топлива у крупных поставщиков в Свердловской области достаточно для стабильного снабжения региона в ближайшее время. При необходимости недостающие объемы смогут компенсировать другие компании.