В свердловском правительстве прокомментировали нехватку топлива на части заправок
Временное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправках Свердловской области связано с логистическими издержками, в том числе из-за сложных погодных условий. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В департаменте отметили, что по поручению губернатора Дениса Паслера прошло совещание по вопросу поставок топлива. В нем приняли участие представители организаций топливно-энергетического комплекса и профильных ведомств. По итогам совещания стало известно, что запасов топлива у крупных поставщиков в Свердловской области достаточно для стабильного снабжения региона в ближайшее время. При необходимости недостающие объемы смогут компенсировать другие компании.
Для балансировки системы топливоснабжения по поручению главы региона участники совещания проанализировали товарные потоки и логистические цепочки. Представители штаба призвали жителей региона продолжать заправляться в обычном режиме.