Кириллу Минулину 49 лет, он уроженец Свердловска (сейчас. — Екатеринбург). В 1999 году окончил Тюменский государственный университет (ТюмГУ) по специальности «Финансы и кредит», в 2004-2010 годах руководил компанией «Приобское рыбное хозяйство», в 2011-м получил пост заместителя главы администрации Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи. С 2012 года трудился в службе жилищного и строительного надзора ХМАО, где прошел путь от заместителя главы до руководителя. В 2016 году по решению депутатов думы Ханты-Мансийский район возглавил муниципалитет, в 2021 году со второй попытки избрался на второй срок. Полномочия Кирилла Минулина должны были истечь в ноябре 2026 года, однако в связи с переходом ХМАО на одноуровневую систему МСУ глава получил возможность проработать до 2028 года. По данным департамента внутренней политики ХМАО, работа Кирилла Минулина была признана депутатами в 2016-2025 годах «удовлетворительной».