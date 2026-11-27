Губернатор напомнил, что для пострадавших селлеров введена программа льготного кредитования до 5 млн руб. по ставке от 5% годовых на срок до трех лет. Для производств действуют ставки 5–10%, для остальных субъектов малого и среднего предпринимательства — 8–12%.