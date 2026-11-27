Ущерб нижегородских селлеров от атак на склады превысил 3 млрд рублей
Совокупный ущерб нижегородских селлеров от атак на склады маркетплейсов в 2026 году превысил 3 млрд руб., сообщил губернатор Глеб Никитин на встрече с бизнес-сообществом 27 ноября. За поддержкой обратились более 200 компаний, подсчитал чиновник.
Губернатор напомнил, что для пострадавших селлеров введена программа льготного кредитования до 5 млн руб. по ставке от 5% годовых на срок до трех лет. Для производств действуют ставки 5–10%, для остальных субъектов малого и среднего предпринимательства — 8–12%.
Первые займы уже одобрены, добавил Глеб Никитин.