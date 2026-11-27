Магнитогорца ждет суд за продажу своей карты
Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в продаже своей банковской карты (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, в сентябре 2026 года студент-второкурсник университета в фитнес-зале получил от неустановленного лица предложение о продаже банковской карты за 16,5 тыс. руб. Юноша передал ее вместе с реквизитами счета и пин-кодом, не собираясь контролировать действия покупателя. На карту позже незаконно поступили 400 тыс. руб., которые обналичили.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.