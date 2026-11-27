Суд установил, что вечером 4 мая 2026 года водитель Lada 211440 двигался по Миассу. На высокой скорости он сбил 13-летнего пешехода, который пересекал дорогу. На участке действовал знак, ограничивающий скорость до 40 км в час. В результате ДТП ребенок погиб на месте.