Жителя Чебаркуля осудили за гибель подростка в аварии
Миасский городской суд признал 21-летнего жителя Чебаркуля виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель подростка (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишили прав на два года 10 месяцев, сообщает пресс-служба суда.
Суд установил, что вечером 4 мая 2026 года водитель Lada 211440 двигался по Миассу. На высокой скорости он сбил 13-летнего пешехода, который пересекал дорогу. На участке действовал знак, ограничивающий скорость до 40 км в час. В результате ДТП ребенок погиб на месте.
Приговор не вступил в законную силу. С фигуранта также взысканы компенсация морального вреда в размере 3 млн руб. и судебные издержки.