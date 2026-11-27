Как указано в постановлении администрации Перми, каждый курьерский сервис обязан подать заявку в МКУ «ПДДД» о создании учетной записи. При допуске курьеров к работе сервисы доставки обязаны обеспечить наличие на средстве передвижения регистрационного номера и спутникового оборудования для передачи данных о скорости и местоположении. Также вводится ограничение максимальной скорости движения для велосипеда и средства индивидуальной мобильности — до 25 км/ч; мопеда — до 50 км/ч. Максимально разрешенная скорость всех средств передвижения в медленных зонах не должна превышать 15 км/ч. Полностью запрещается движение мото - и велокурьеров доставки в парках, садах, скверах, бульварах, набережных и аллеях, предусмотренных постановлением администрации Перми от 29 апреля 2011 года № 188 «Об утверждении Перечня объектов озеленения общего пользования города Перми».