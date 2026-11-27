Красноярского предпринимателя обвинили в незаконном экспорте хвойной древесины
Красноярская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело 46-летнего бизнесмена из Лесосибирска. Он обвиняется в контрабанде леса на сумму более 100 млн руб.
Бизнесмену инкриминируется контрабанда стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году он переправил через российскую границу 9 тыс. куб. м древесины. Поставка включала пиломатериалы хвойных пород.
Запрет на вывоз за рубеж необработанной и грубо обработанной древесины хвойных пород введен в России с января 2022 года. Чтобы скрыть ее поставку за границу, бизнесмен предоставил в таможенные органы недостоверные сведения. По оценке прокуратуры, незаконная экспортная операция нанесла ущерб государственным интересам России.