Запрет на вывоз за рубеж необработанной и грубо обработанной древесины хвойных пород введен в России с января 2022 года. Чтобы скрыть ее поставку за границу, бизнесмен предоставил в таможенные органы недостоверные сведения. По оценке прокуратуры, незаконная экспортная операция нанесла ущерб государственным интересам России.