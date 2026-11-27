В Татарстане аэропортам и автовокзалам рекомендовали ввести масочный режим
На фоне роста доли гриппа Роспотребнадзор рекомендовал усилить санитарные меры
В Татарстане транспортным предприятиям, автовокзалам, аэропортам Казани и Бегишево выдали предписания об усилении санитарно-дезинфекционного режима. Меры связаны с ростом доли гриппа среди заболевших ОРВИ. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.
Как отметила госпожа Авдонина, речь идет о рекомендации по ношению масок для защиты органов дыхания. По словам представителя Роспотребнадзора, дополнительные мероприятия пока касаются прежде всего транспортных предприятий.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 16 по 22 ноября в Татарстане зарегистрировали более 14,5 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Доля гриппа составила 70%. При этом заболеваемость оставалась ниже эпидемического порога.