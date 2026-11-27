Ранее Роспотребнадзор сообщил, что с 16 по 22 ноября в Татарстане зарегистрировали более 14,5 тыс. случаев гриппа и ОРВИ. Доля гриппа составила 70%. При этом заболеваемость оставалась ниже эпидемического порога.