За разглашение гостайны условный срок получил экс-полицейский в Новосибирске
К одному году условно Новосибирский областной суд приговорил бывшего сотрудника полиции по делу о разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Он полностью признал вину, сообщила пресс-служба суда.
Судебное следствие установило, что полицейский по дружбе ознакомил своего приятеля со служебной информацией с грифом секретности. Об этом стало известно оперативникам УФСБ России по Новосибирской области. По их материалам в отношении стража порядка возбудили уголовное дело.