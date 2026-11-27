По данным Rusprofile, АО «ЦИТОС» создано в Воронеже в ноябре 2021 года путем реорганизации одноименного ФГУПа. Уставный капитал составляет 302,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство прочего коммуникационного оборудования. Генеральным директором выступает Юрий Тарасов, 100% акций принадлежат государству в лице Росимущества. В 2025 году компания увеличила выручку на 13,3% — до 34 млн руб. (в 2024-м показатель составлял 30 млн руб.), а также получила 883 тыс. руб. чистой прибыли после убытка в 167 млн руб. годом ранее.