Акции воронежского ЦИТОСа вновь выставили на торги за 170 млн рублей
Росимущество вновь выставило на торги 100% акций воронежского АО «Центр информационно-технического обеспечения и связи» (ЦИТОС) — разработчика и изготовителя электронных браслетов для контроля за осужденными и лицами под домашним арестом. Начальная стоимость лота составляет 170 млн руб. Торги проходят в форме публичного предложения. Соответствующая информация появилась на портале ГИС «Торги».
Прием заявок начался 27 ноября, сами торги назначены на 28 декабря. Размер задатка для участия составляет 34 млн руб. (20% от стартовой суммы). Шаг понижения цены установлен в размере 17 млн руб. (10%), шаг аукциона на повышение — 8,5 млн руб. (5%). Стоимость актива может снизиться до цены отсечения в 85 млн руб.
По данным Rusprofile, АО «ЦИТОС» создано в Воронеже в ноябре 2021 года путем реорганизации одноименного ФГУПа. Уставный капитал составляет 302,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство прочего коммуникационного оборудования. Генеральным директором выступает Юрий Тарасов, 100% акций принадлежат государству в лице Росимущества. В 2025 году компания увеличила выручку на 13,3% — до 34 млн руб. (в 2024-м показатель составлял 30 млн руб.), а также получила 883 тыс. руб. чистой прибыли после убытка в 167 млн руб. годом ранее.
На этой неделе очередные торги по продаже 100% акций воронежского ЦИТОСа признали несостоявшимися. На участие в аукционе с начальной ценой 170 млн руб. не поступило ни одной заявки. Актив пытаются реализовать с 2022 года. В 2025 году две процедуры продажи лота со стартовой ценой 216,9 млн руб. не состоялись из-за отсутствия претендентов, а в начале 2026 года покупатель не нашелся даже при снижении цены отсечения до 21,7 млн руб.