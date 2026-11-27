В Кировской области подростка будут судить по делу о теракте на железной дороге
В Кировской области перед судом предстанет 15-летний местный житель, обвиняемый в теракте на железной дороге и прохождении обучения для террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По версии следствия, в сентябре 2025 года подросток через Telegram вступил в сговор с представителями украинских спецслужб, прошел подготовку и поджег железнодорожное оборудование в Кирове. Как утверждают в СК, он рассчитывал получить 30 тыс. руб. на покупку мотоцикла. Подростка задержали сразу после поджога.
Ущерб железной дороге превысил 250 тыс. руб. В ходе следствия его возместили родители обвиняемого.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший тяжкие последствия) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) направлено в суд для рассмотрения по существу.