По версии следствия, в сентябре 2025 года подросток через Telegram вступил в сговор с представителями украинских спецслужб, прошел подготовку и поджег железнодорожное оборудование в Кирове. Как утверждают в СК, он рассчитывал получить 30 тыс. руб. на покупку мотоцикла. Подростка задержали сразу после поджога.