Второй лот — камнерезная композиция «Чарка меду», выставленная на торги гендиректором компании «ФОРЭС» Сергеем Шмотьевым и директором «Фонда семьи Шмотьевых» Александром Шмотьевым. Скульптура высотой 43 см создана современными авторами в духе работ выдающегося мастера русской школы живописи XIX века Константина Маковского. Основной объем выполнен из бронзы с росписью, имитирующей камень, а также содержит элементы из золоченого серебра с эмалью. Лицо, глаза и руки фигуры изготовлены из природного камня. Создатели использовали мрамор, агат, мукаит, халцедон, кахолонг, медовый оникс, серебро, эмаль, яшму и бронзу. Композиция отражает традицию русского гостеприимства, символизируя приветствие гостя сладким напитком на основе меда.