Бюст Наполеона скульптора Луи-Жака Гале представят на Екатерининской Ассамблее
На аукционе Екатерининской Ассамблеи в Екатеринбурге представят бюст Наполеона Бонапарта работы Луи-Жака Гале, датируемый началом XX века, сообщили в пресс-службе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Изделие выполнено из алебастра и бронзы, его высота составляет 63 см. На основании присутствует авторская подпись мастера Gallet.
Лот предоставлен группой «Синара». Скульптура изображает императора Франции в шинели с высоким воротником и треуголке, перед ней расположен бронзовый орел. Представитель швейцарской скульптурной школы Луи-Жак Гале известен созданием портретных бюстов выдающихся личностей, включая композитора Людвига ван Бетховена.
Второй лот — камнерезная композиция «Чарка меду», выставленная на торги гендиректором компании «ФОРЭС» Сергеем Шмотьевым и директором «Фонда семьи Шмотьевых» Александром Шмотьевым. Скульптура высотой 43 см создана современными авторами в духе работ выдающегося мастера русской школы живописи XIX века Константина Маковского. Основной объем выполнен из бронзы с росписью, имитирующей камень, а также содержит элементы из золоченого серебра с эмалью. Лицо, глаза и руки фигуры изготовлены из природного камня. Создатели использовали мрамор, агат, мукаит, халцедон, кахолонг, медовый оникс, серебро, эмаль, яшму и бронзу. Композиция отражает традицию русского гостеприимства, символизируя приветствие гостя сладким напитком на основе меда.
Третий лот аукциона — брошь «Тюльпан» от ювелирного дома Chamovskikh, переданная его основателем Александром Чамовских. Украшение изготовлено из белого золота 750 пробы и инкрустировано 88 сапфирами общим весом 13,51 карата и 26 бриллиантами. Благодаря сложнейшей технологии «невидимой» закрепки создано непрерывное сапфировое полотно с изысканной игрой света.
Екатерининская Ассамблея — ежегодный благотворительный аукцион, организованный СОСПП. В этом году эти и другие лоты разыграют 4 декабря.