Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО снизилась в 1,8 раза за девять месяцев
Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО составила 64,5 млрд рублей за 9 месяцев
Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО составила 64,5 млрд руб. по итогам девяти месяцев 2026 года. Это на 43,3% ниже аналогичного показателя годом ранее, указано в отчетности.
Негативную динамику в компании объяснили снижением EBITDA, а также уменьшением процентных доходов из-за сокращения объема размещаемых средств при вложении «Интер РАО» в строительство Новоленской ТЭС, Каширской и Харанорской ГРЭС, а также модернизацию нескольких генерирующих объектов.
Выручка «Интер РАО» за январь-сентябрь выросла на 8,3% — до 1,4 трлн руб. EBITDA, напротив, снизилась на 14,5% — до 112,1 млрд руб. Операционная прибыль за отчетный период составила 51,6 млрд руб. (-43,7%). Операционные расходы компании увеличились на 12% — до 1,3 трлн руб.
«Интер РАО» — российский энергетический холдинг. В состав входят предприятия, в том числе связанные с генерацией электрической и тепловой энергии, энерготрейдингом и розничной торговлей электроэнергией. Компания представлена более чем в 30 российских регионах. Установленная мощность превышает 30 тыс. МВт.