«Интер РАО» — российский энергетический холдинг. В состав входят предприятия, в том числе связанные с генерацией электрической и тепловой энергии, энерготрейдингом и розничной торговлей электроэнергией. Компания представлена более чем в 30 российских регионах. Установленная мощность превышает 30 тыс. МВт.