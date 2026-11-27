В феврале этого года Центральный районный суд Омска признал бывшего депутата виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в 150 тыс. руб. Впоследствии Омский областной суд изменил наказание на реальное лишение свободы в колонии общего режима. Тогда же были осуждены экс-депутат законодательного собрания Омской области Дарья Бикмаева и ее бывший помощник Евгений Толстопятов, которых приговорили к трем годам условно.