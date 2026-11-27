Кассация оставила в силе приговор экс-депутату омского горсовета Инне Жицкой
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без изменений приговор в отношении бывшего депутата омского городского совета Инны Жицкой (Гомолко). Таким образом, жалоба защиты подсудимой была оставлена без удовлетворения, сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области.
В феврале этого года Центральный районный суд Омска признал бывшего депутата виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом в 150 тыс. руб. Впоследствии Омский областной суд изменил наказание на реальное лишение свободы в колонии общего режима. Тогда же были осуждены экс-депутат законодательного собрания Омской области Дарья Бикмаева и ее бывший помощник Евгений Толстопятов, которых приговорили к трем годам условно.
По версии следствия, фигуранты дела с 14 октября 2021-го по 22 декабря 2023 года похитили более 1,8 млн руб. из средств фонда оплаты труда заксобрания региона. Оба депутата фиктивно трудоустроили Евгения Толстопятова помощником Дарьи Бикмаевой, присваивая заработную плату себе, установили правоохранители.